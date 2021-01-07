Çöp poşetinde cansız bedenin altından borç çıktı

ZANLI, 50 BİN LİRA BORÇLUYMUŞ

Katil zanlısı Samet Ateş, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınırken, cinayete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre, Deniz Ayaz, kendisi gibi düğün salonunda müzisyenlik yapan Samet Ateş'ten borç olarak verdiği 50 bin lirayı almak üzere Sarıçiçek köyüne geldi. Ayaz'ın Ateş'ten borcunu istediği sırada aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Ateş, tabancayla Ayaz'a 4 el ateş ederek, öldürüp, cesedini de çöp poşeti içinde araziye bıraktı.