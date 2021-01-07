

Tatlı kahvaltılık biber 8-9 TL, sivri 6-7 arasında gidiyor. En düşük 5 en yüksek 9 TL arasında. İhracat ta açık olduğu sürece hem biz hem de herkes kazanır" dedi.

Türk çiftçisinin çalışkan olduğunu ve ürettiği ürünlerin dünyaya yeteceğini ifade eden Celbiş, "Şu an bu bibere gecemizi gündüzümüzü katıyoruz. Fiyatlar pahalı değil. Şu fiyatlar çok güzel, yüz güldürüyor.

Bu fiyatlar çiftçiyi sevindiriyor, arkadaşlarımızın da oynaması bizleri de mutlu etti" diye konuştu.