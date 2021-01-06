Adana'da akıllara durgunluk veren bir suikast girişimi gerçekleşti. Ramazan Ç., iddiaya göre galerici patronu İbrahim Ünverdi'yi öldürmek istedi. Coronalı bir hastadan 500 liraya aldığı tükürüğü, içeceğine attı. Bunu da iş arkadaşı Kadir Canpolat'a anlattı. Canpolat, patronu Ünverdi'nin içeceği içmesini önledi.
Birkaç gün sonra Ramazan Ç., 215 bin liraya sattığı patronun aracının parasını alıp kayıplara karıştı. Ünverdi, eşi Dilek Ünverdi ve Canpolat'la birlikte savcılığa gidip dolandırıcı gençten şikayetçi oldu.
Kadir Canpolat, oyunu bozdu. Patronu İbrahim Ünverdi'nin hayatını kurtardı.
Ramazan Ç.
Birkaç gün sonra Ramazan Ç., 215 bin liraya sattığı patronun aracının parasını alıp kayıplara karıştı. Ünverdi, eşi Dilek Ünverdi ve Canpolat'la birlikte savcılığa gidip dolandırıcı gençten şikayetçi oldu.
Kadir Canpolat, oyunu bozdu. Patronu İbrahim Ünverdi'nin hayatını kurtardı.
Ramazan Ç.