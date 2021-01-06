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    Yer: ... Coronalı suikast girişimi

    'da akıllara durgunluk veren bir suikast girişimi gerçekleşti... Corona hastasından 500 liraya aldığı tükürüğü 215 bin lira dolandırdığı patronunun içeceğine katan genç, kayıplara karıştı.

    Coronalı suikast girişimi
    Adana'da akıllara durgunluk veren bir suikast girişimi gerçekleşti. ., iddiaya göre galerici patronu 'yi öldürmek istedi. Coronalı bir hastadan 500 liraya aldığı tükürüğü, içeceğine attı. Bunu da iş arkadaşı 'a anlattı. Canpolat, patronu Ünverdi'nin içeceği içmesini önledi.

    Birkaç gün sonra Ramazan Ç., 215 bin liraya sattığı patronun aracının parasını alıp kayıplara karıştı. Ünverdi, eşi ve Canpolat'la birlikte savcılığa gidip dolandırıcı gençten şikayetçi oldu.




    Kadir Canpolat, oyunu bozdu. Patronu İbrahim Ünverdi'nin hayatını kurtardı.



    Ramazan Ç.
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