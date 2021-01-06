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    • 06.01.2021 16:15
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    SON DAKİKA: 'da facia! Avukat eşi ve stajyeri aynı evde ölü bulundu

    Son dakika: 'da bir evde zehirlenmesi sonucu avukat ve stajyeri hayatını kaybetti. Baran'ın eşi ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

    DHA
    Aynı evde 3 kişi hayatını kaybetti

    Diyarbakır'da, bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş yaşamını yitirdi.

    Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu.

    Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    Müjde Baran, kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Diyarbakır'da facia! Avukat eşi ve stajyeri aynı evde ölü bulundu