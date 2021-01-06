Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nabeel Awad Jasim A.H. (72), telefonda görüştüğü Shurooq Khudhaır A. (40) isimli kadın ile iddiaya göre, cinsel ilişkiye girmek için Gazlıgöl beldesindeki bir villaya gitti.

PLASTİK KELEPÇE İLE BAĞLADILAR

Nabeel Awad Jasim A.H. villanın alt katında kadınla görüşürken üst kattan inen Ahmed Sabah A. (29) ve Bryar Amın Khudıda H. (24) tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi. Şahıslar ardından yaşlı adamın ellerini plastik kelepçe, ağzını ise kestikleri çarşaf ile bağlayarak rehin aldı. Şüpheliler sonrasında yaşlı adamın Irak'taki oğlunu görüntülü arayarak Nabeel Awad Jasim A.H.'yı bırakma karşılığında 10 bin dolar fidye istedi. Ancak yaşlı adamın oğlu bunu reddedip fidyeyi vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şahıslar Nabeel Awad Jasim A.H.'nın cep telefonu ile üzerinde bulunan ev, çelik kasa anahtarı ve pasaportunu aldı. Şüpheliler daha sonra Nabeel Awad Jasim A.H.'dan Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinin anahtarını alarak buraya gitti.