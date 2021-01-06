



'ZARAR VERİYOR'

Milliyet'in haberine göre TBMM Başkanlığı'na Bakan Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Akdeniz ve Ege kıyılarımızda son yıllarda yoğun şekilde görülmeye başlanan ve zehrinin siyanürden bin 200, morfinden 3 bin kat daha etkili olduğu söylenen balon balıkları herkesi tedirgin ediyor. Halk sağlığını tehdit ettiği gibi balıkçıların ağlarına ve oltalarına da zarar vermektedir. İhraç yapılması bu canlının sık görüldüğü yerlerden Antalya'daki balıkçılara da umut olmuştur" görüşünü dile getirdi.