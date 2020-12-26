Balıkçılar balon balığının diğer türlerine de destek istiyor

Türler arasında 'benekli' dedikleri balon balığının kuyruğunun proje kapsamına alındığını söyleyen Safsoylu, "Benekli gibi diğer 6 tür de istilacı ve bize zarar veriyor. Bir tek onun desteklenmesi balıkçı için yeterli değil. 7 türün de ağızla giyotin gibi.