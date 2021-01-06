Arkadaş kurbanı oldu! Genç kızın uyuşturucu ölümünün detayları

Deniz Büçkün'ün öldüğü Beşiktaş'taki evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunurken, Efe Ö'ye uyuşturucuyu satan Burak Karancı'nın kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve hakaretten kaydı olduğu, evinde yapılan aramada da 6 gram skunk, 2 gram Ecstasy hap bulunduğu ve uyuşturucudan elde edilen bir miktar paraya da el konulduğu belirtildi.

İKİ SAAT KALA YERE YIĞILDI

Hürriyet'in haberine göre; Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün ve üniversiteli 5 arkadaşı yılbaşı kutlaması yapmak için Beşiktaş'ta Büçkün'ün bir arkadaşı ile oturduğu evde toplanmıştı. Yeni yıla girdikten iki saat sonra Deniz Büçkün, fenalaşarak yere yığılmıştı.