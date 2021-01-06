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    • Yaşam
    • 06.01.2021 22:01
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    • 06.01.2021 22:48
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    Göçmen kaçakçıları "'ya götüreceğiz" dedikleri ları ''ın e ilçesine bıraktılar

    Göçmen kaçakçıları tarafından vaadiyle 'ın e ilçesine bırakılan 84 yakalandı. Arazide yapılan aramada 8 can simidi ve bunları şişirmek için kullanılan 6 pompa ele geçirildi.

    AA
    Sığınmacıları İtalya yerine Aydın'a bıraktılar

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük Mahallesi'nde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

    Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 kişiyi yakaladı. Arazide yapılan aramada 8 can simidi ve bunları şişirmek için kullanılan 6 pompa ele geçirildi.

    İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyrukluların ifadelerinde, İtalya'ya gitme vaadiyle kişi başı 1000 avro karşılığında göçmen kaçakçılarıyla anlaştıklarını ve kendilerinin buraya bırakıldığını söyledikleri öğrenildi.

    Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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    Haberler Yaşam Göçmen kaçakçıları "İtalya'ya götüreceğiz" dedikleri sığınmacıları Aydın''ın Çine ilçesine bıraktılar