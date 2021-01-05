Sosyal medya hesabında yaptığı ankette 'Kayseri mi yoksa Kastamonu pastırması mı' diye soran ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un sonuçları açıklamasıyla iki kentin üreticileri karşı karşıya geldi. 117 bin 679 kişinin katıldığı ankette, Kayseri pastırması yüzde 54.8, Kastamonu pastırması ise yüzde 45.2 oy aldı.

Kastamonu'da ve Kayseri'de çok iyi pastırmaların yapıldığını söyleyen yemek eleştirmeni Milor, her iki ilde üretilen pastırma için tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekerek, "Sürüm çok artmış. Talep çok olduğu zaman senenin 12 ayında da pastırma yapmaya çalışılıyor. Eskiden pastırma yazında, kurutularak yapılırdı.

Bir yandan Erciyes, bir yandan Ilgaz Dağları'ndan gelen esintiyle yavaş yavaş kuruması ve doğal hayvanların kullanılması gibi özellikler giderek tarihe karışıyor" ifadelerini kullandı. Ancak Kayserililer anket sonucuna destek verirken, Kastamonulular tepki gösterdi.