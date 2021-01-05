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    Ünlü gurme “pastırmada mu mi” diye anket yaptı! iki kent birbirine girdi

    Sosyal medya hesabında yaptığı ankette ‘ mi yoksa pastırması mı’ diye soran ünlü yemek eleştirmeni ’un sonuçları açıklamasıyla iki kentin üreticileri karşı karşıya geldi. 117 bin 679 kişinin katıldığı ankette, sı yüzde 54.8, ırması ise yüzde 45.2 oy aldı.

    N'aptın Milor!

    Sosyal medya hesabında yaptığı ankette ' mi yoksa pastırması mı' diye soran ünlü yemek eleştirmeni 'un sonuçları açıklamasıyla iki kentin üreticileri karşı karşıya geldi. 117 bin 679 kişinin katıldığı ankette, sı yüzde 54.8, ırması ise yüzde 45.2 oy aldı.

    Kastamonu'da ve Kayseri'de çok iyi pastırmaların yapıldığını söyleyen yemek eleştirmeni Milor, her iki ilde üretilen pastırma için tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekerek, "Sürüm çok artmış. Talep çok olduğu zaman senenin 12 ayında da pastırma yapmaya çalışılıyor. Eskiden pastırma yazında, kurutularak yapılırdı.

    Bir yandan , bir yandan 'ndan gelen esintiyle yavaş yavaş kuruması ve doğal hayvanların kullanılması gibi özellikler giderek tarihe karışıyor" ifadelerini kullandı. Ancak Kayserililer anket sonucuna destek verirken, Kastamonulular tepki gösterdi.

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    Haberler Yaşam Ünlü gurme Vedat Milor “pastırmada Kastamonu mu Kayseri mi” diye anket yaptı! iki kent birbirine girdi