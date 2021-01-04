Asli kusurlu sürücü makas atarak çarptığı kadını hafızasını yitirmesine rağmen serbest bırakıldı

Annesinin yanından aylardan bu yana ayrılmayan çocuklarından Şanser Aral, bilirkişi raporunda sürücü Bilal Hıdır A.'nın asli kusurlu görünmesine ve ortada kamera görüntüleri bulunmasına rağmen sürücü Bilal Hıdır A'nın kazadan hemen sonra serbest bırakılmasını kabul edemediklerini söyledi. Aral, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.