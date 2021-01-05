Mersin'de dehşete düşüren olay: Cinsel istismardan 22 yıl ceza alan firari 1 yıl sonra serbest kalıp ailenin kabusu oldu

'YAKALANMASI İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYOR?'

Kızını istismar eden şüphelinin hala dışarıda olmasından dolayı korku dolu günler geçirdiklerini ve evlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Fatoş B., "Bu kişi hala dışarıda geziyor. Sosyal medya üzerinden kızıma çeşitli cinsel içerikli mesajlar yolluyor. Biz onlar için tekrar savcılığa başvurduk. Yakalanması için karar çıktı. Ama hala bizi tehdit etmeye devam ediyor. Evimin önüne kadar gelip odamın fotoğraflarını çekmiş, arabamda iken fotoğrafımı çekmiş. Bana gönderdi tehdit olarak. Bu şahısın oğlu evimin önündeki aracımın yakıt deposuna şeker döküyor, aynaları parçalıyor. Artık çok korkuyorum. Ben nereye kadar kaçabilirim, nereye kadar saklanabilirim. Ailemizin hayatını mahvetti. Diken üstünde yaşıyorum, her an beni bulacak, zarar verecek diye. Benim ölmem mi gerecek bu adamın yakalanması için. Artık sesimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

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