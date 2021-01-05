"ZAHMETLİ AMA DEĞER"

Manda besiciliği yapan Keklikoğlu, zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Üretici sayısının artmasından memnun oluruz. Mandalar, sulak alanları sever. 1 Mayıs dedi mi biz hayvanlara çoban tutarız ve mahallenin tüm mandaları sabah sürüye katılır. Arazide otlar, göledin olduğu yerde suya girerler. Bu yıl hayvan başı 200 lira çoban parası verdik. 250 hayvanın çoban ücreti toplam 50 bin lira ediyor. Altı ay mandaları çobana veriyoruz. Diğer altı ay biz bakıyoruz. Bu bir ailenin geçimini sağlıyor. Kış aylarında ise evimizde bakıyoruz. Dediğim gibi zahmetli iş ancak aile işletmeciliği için oldukça kârlı bir iş" dedi.