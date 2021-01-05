Hande Erçel Kerem Bürsin aşkı 'duşta' ifşa oldu fena enselendiler! Hande ile Kerem'in sevgililikleri ortaya çıktı 'Kerem duşta...' Son dönemin magazin haberlerinde en çok adları geçen ünlüleri onlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin... Birlikte rol aldıkları diziyle beraber aşk yaşadıkları iddia edilen Kerem Bürsin ve Hande Erçel için kimileri, reyting aşkı, reklam aşkı yorumlarında bulunuyor. Çift de aşk iddialarını sık sık yalanlıyor ancak yaptıkları da kendilerini yalanlıyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in son olarak katıldıkları O Ses Türkiye'de verdikleri açık ekran başındakileri şoke etti. Bir yanda da aşkı ele verdi. Bakın neden.