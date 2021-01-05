Hande Erçel Kerem Bürsin aşkı 'duşta' ifşa oldu fena enselendiler! Hande ile Kerem'in sevgililikleri ortaya çıktı 'Kerem duşta...' Son dönemin magazin haberlerinde en çok adları geçen ünlüleri onlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin... Birlikte rol aldıkları diziyle beraber aşk yaşadıkları iddia edilen Kerem Bürsin ve Hande Erçel için kimileri, reyting aşkı, reklam aşkı yorumlarında bulunuyor. Çift de aşk iddialarını sık sık yalanlıyor ancak yaptıkları da kendilerini yalanlıyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in son olarak katıldıkları O Ses Türkiye'de verdikleri açık ekran başındakileri şoke etti. Bir yanda da aşkı ele verdi. Bakın neden.
Son dönemde adı magazin dünyasından düşmeyen ve bu aralar kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel yine magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiaları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in katıldığı yılbaşı programında ortaya çıktı. Sahneye çıkarak şarkı söyleyen Keren Bürsin'in şarkısını söylediği anlarda karşısında rol arkadaşı Erçel'i görünce verdiği tepki ortada büyük bir aşk var dedikodularını attı. Genç çifti uzun bir süre birbirlerine bakması, seyircinin gözünden kaçmadı.
İngilizce şarkı seslendiren Kerem Bürsin sahne performansı ile büyük alkış aldı. Bürsin'in şarkı söylediği anda karşısında rol arkadaşı olan Hande Erçel'i görünce verdiği tepki büyük aşk yaşanıyor şeklinde yorumlandı.
O Ses Türkiye'nin yılbaşına özel programına katılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, izleyici kitlesine kahkaha dolu anlar yaşattı. Uzun süredir sevgili oldukları iddia edilen çift hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.
Hande Erçel'in, "Hem Kerem duşta söylediği şarkıyı önerdiği için iddiaya girdik!" sözlerini dile getirmesi üzerine herkes büyük bir şok yaşadı. Hande Erçel'in bu sözleri, çiftin aşk yaşadığı iddialarını resmen güçlendirdi.
Sosyal medya kullanıcıları çifti adeta mercek altına alarak her hareketlerinde sevgili olduklarına dair yeni bir iz arıyor.