Koronavirüse karşı alınan sıkı tedbirler kısa zamanda sonuç verdi | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri





Balıkçıların eksilmediği Galata Köprüsü'nde, dün sadece turistler vardı.







Antalya Konyaaltı'nda yabancı misafirler denizin tadını çıkardı.







AŞIRI KIZDIRDI

Prof. Dr. Bingör Sönmez, aşı karşıtlarına sert çıktı. "Onlar vatan haini! Kız bile vermeyin" çıkışı yaptı. Sözleri, tepki topladı. Adıyaman Kahta Tüketiciler Birliği Derneği Şubesi Onursal Başkanı Mehmet Öztürk, ünlü doktora dava açtı.







MUTASYON KUYRUĞU

İNGILTERE'DE mutasyona uğrayan virüs yüzde 70 daha bulaşıcı hale geldi. Dün yüzlerce insan test için sıraya girdi.







LOS ANG'ÖL'ES!

COVİD-19, dünyaya yayıldı. Can kaybının 356 bini, vaka sayısının ise 20 milyon 619 bini geçtiği ABD'den gelen haber panik yarattı. Ülkedeki cenaze evlerinde boş yer kalmadı. Los Angeles'ta cenaze evi işletmecisi Magda Maldonado, "40 yıldır bu işi yapıyorum, 'Kusura bakmayın, aile ferdinizi kabul edemiyoruz.' diyeceğim hiç aklıma gelmezdi" açıklaması yaptı.







