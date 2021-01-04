Koronavirüse karşı alınan sıkı tedbirler kısa zamanda sonuç verdi | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri

Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı kararlı bir mücadele başlattı. Artan vaka sayılarına karşı sıkı tedbirler vakit kaybetmeden alındı. Türk halkının virüse karşı başlattığı seferberlik, olumlu yanıt vermeye başladı. Vaka sayılarındaki düşüş tabloya yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda 250'yi aşan can kaybı 200'lere kadar düştü. 33 binleri bulan toplam vaka sayısı ise dün 11 bin 180'e indi.
BİRLİKTE BAŞARDIK...
Salgına karşı zaferin kazanıldığı bir diğer il de Eskişehir'di. Kısıtlamalar sayesinde günlük vaka sayısı 500'lerden 100'e indi.
Filyasyon ekipleri, pozitif vakaları adım adım takip etti.
HARİTA YEŞİLLENDİ
Trabzon'da alınan tedbirler kısa sürede yanıt verdi. Kentte vaka sayıları yüzde 50 oranında geriledi. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası da yeşillendi.
VİRÜS TURİZM
Coronavirüs tedbirleri kapsamında, dün de sokağa çıkma kısıtlaması devam etti. Yasaktan muaf olan turistlerin ise keyfi yerindeydi. Kalabalığın hiç eksilmediği İstanbul'da Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'nde bir tek yabancı misafirler gezebildi. Antalya Konyaaltı Sahili'nde dün çekilen fotolar ise herkesi imrendirdi. Hava sıcaklığının 20 dereceyi aştığı kentte turistler gönüllerinde denize girip güneşlendi.
Balıkçıların eksilmediği Galata Köprüsü'nde, dün sadece turistler vardı.
Antalya Konyaaltı'nda yabancı misafirler denizin tadını çıkardı.
AŞIRI KIZDIRDI
Prof. Dr. Bingör Sönmez, aşı karşıtlarına sert çıktı. "Onlar vatan haini! Kız bile vermeyin" çıkışı yaptı. Sözleri, tepki topladı. Adıyaman Kahta Tüketiciler Birliği Derneği Şubesi Onursal Başkanı Mehmet Öztürk, ünlü doktora dava açtı.
MUTASYON KUYRUĞU
İNGILTERE'DE mutasyona uğrayan virüs yüzde 70 daha bulaşıcı hale geldi. Dün yüzlerce insan test için sıraya girdi.
LOS ANG'ÖL'ES!
COVİD-19, dünyaya yayıldı. Can kaybının 356 bini, vaka sayısının ise 20 milyon 619 bini geçtiği ABD'den gelen haber panik yarattı. Ülkedeki cenaze evlerinde boş yer kalmadı. Los Angeles'ta cenaze evi işletmecisi Magda Maldonado, "40 yıldır bu işi yapıyorum, 'Kusura bakmayın, aile ferdinizi kabul edemiyoruz.' diyeceğim hiç aklıma gelmezdi" açıklaması yaptı.