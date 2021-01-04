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    Kayıp milyoner! onu arıyor...

    'nun 100 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi, 'a çıktı! Çeyrek bilete vuran büyük ikramiyenin sahibi, 25 milyon lirayı kaptı! Bir ilçe, milyonerin kim olduğunu merak ederken biletin sahibi kayıplara karıştı.

    Kayıp milyoner
    Milli Piyango'nun 100 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi, Manisa Akhisar'a çıktı! Çeyrek bilete vuran büyük ikramiyenin sahibi, 25 milyon lirayı kaptı! Bir ilçe, milyonerin kim olduğunu merak ederken biletin sahibi kayıplara karıştı! '9884757' numaralı çeyrek bileti satan 'kçı Sülo' lakaplı ise biletin sahibini hatırlamadığını açıkladı.



    İlçe sakinleri ise 25 milyon liralık hayallerini sıraladı:

    Ev, arsa tarla alırdım.

    Kalbimden geçtiği gibi bir cami yaptırırdım.

    'na bağış yapardım...

    Borçlarımı kapatır, kalanıyla da ev alırdım.

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    Haberler Yaşam Kayıp milyoner! Manisa Akhisar onu arıyor...