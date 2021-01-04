Milli Piyango'nun 100 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi, Manisa Akhisar'a çıktı! Çeyrek bilete vuran büyük ikramiyenin sahibi, 25 milyon lirayı kaptı! Bir ilçe, milyonerin kim olduğunu merak ederken biletin sahibi kayıplara karıştı! '9884757' numaralı çeyrek bileti satan 'Fıstıkçı Sülo' lakaplı Süleyman Gezer ise biletin sahibini hatırlamadığını açıkladı.
İlçe sakinleri ise 25 milyon liralık hayallerini sıraladı:
Ev, arsa tarla alırdım.
Kalbimden geçtiği gibi bir cami yaptırırdım.
Mehmetçik Vakfı'na bağış yapardım...
Borçlarımı kapatır, kalanıyla da ev alırdım.
İlçe sakinleri ise 25 milyon liralık hayallerini sıraladı:
Ev, arsa tarla alırdım.
Kalbimden geçtiği gibi bir cami yaptırırdım.
Mehmetçik Vakfı'na bağış yapardım...
Borçlarımı kapatır, kalanıyla da ev alırdım.