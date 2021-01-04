Dul erkek cinayeti! Eşinin gözü önünde öldürüldü



Taşkın Arıkoler

Polis bu tespiti yaptıktan sonra aralarında anne ve ablanın da olduğu 7 zanlıyı gözaltına aldı. Ayrıca evlerde yapılan aramada 2 tabanca ve 6 tüfek ele geçirildi. Melisa Ö.'nün ifadesinde, "Taşkın ve yanındakiler bizim evi basacaklardı. Babam evde yoktu. Korktum, onun için kuzenime haber verdim" diyerek kendisini savunurken, katil zanlısı, "Kızı vermek istemedik. Kavga çıktı" diye ifade verdiği öğrenildi.



Zanlılardan anne ve abla ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet S., Mahmut P., Cabbar Y., Furkan S. ve Abdürrahim G. ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.