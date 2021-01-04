Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2021 11:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 11:50
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Kural dinlemeyen taksici denetimde yakalandı: Evlere içki servisine 6 bin 150 lira ceza

    Son dakika haberine göre, ’de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimde, takside çok sayıda içki şişesi olduğu tespit edildi. Evlere içki servisi yaptığı belirlenen taksi sürücüsüne, 6 bin 150 lira ceza kesildi.

    DHA
    Kural dinlemeyen taksici denetimde yakalandı

    Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimde, takside çok sayıda içki şişesi olduğu tespit edildi.


    6 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİ
    Evlere içki servisi yaptığı belirlenen taksi sürücüsüne, 6 bin 150 lira ceza kesildi.


    Düzce'de polis ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetimler sırasında Turgut B. yönetimindeki 81 T 1247 plakalı taksiyi durdurdu.

    Yapılan aramada, taksi içinde poşetlere konulmuş 50 şişe içki ele geçirildi. Taksi sürücüsünün tekel bayisi ile anlaştığı ve kısıtlamalar kapsamında yasak olmasına rağmen evlere içki servisi yaptığı tespit edildi.


    TAKSİ İSE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
    Sürücüye araç muafiyetini kötüye kullanmak ve amaç dışı kullanım nedeniyle 6 bin 150 lira ceza uygulanırken, taksi ise trafikten men edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kural dinlemeyen taksici denetimde yakalandı: Evlere içki servisine 6 bin 150 lira ceza