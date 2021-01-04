Koronavirüse karşı fedakarlık! Vücut geliştirme şampiyonu ebe gönüllü oldu

Bunu da sporcu olmamdan kaynaklı bağışıklık sistemimin güçlü olmasına bağlıyorum. Bu süreçte faydalı olmanın da psikolojime çok iyi geldiğini düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının büyük özveri ile çalıştığını kaydeden Karaca, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda da vatandaşlara çağrı yaptı.