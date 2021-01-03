Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.01.2021 18:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2021 19:03
    ABONE OL

    'da kavga eden lı 2 kardeş birbirini bıçakladı

    ’nın ilçesinde yaşadıkları evde tartışan ve uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş, birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. Bölgeye ekiplerin sevk edilmesi ile birlikte ise, kimi sokağa kimi ise balkona çıkarak olan biteni film izler gibi izledi.

    AJANSLAR
    Iraklı 2 kardeş birbirini bıçakladı

    Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Ulu Sokak'ta yaşayan Irak uyruklu kardeşler A.A.Z. ve M.A.Z. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle bıçakların kullandığı kavgada 2 kardeş yaralandı.

    Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan kardeşlerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde kavganın yaşandığı eve girerek yaralanan A.A.Z. ve M.A.Z. isimli iki kardeşe ilk müdahaleye gerçekleştirdi.

    Sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, ekipleri bölgeye geldiğini gören çevredeki vatandaşlardan bazıları sokağa bazıları ise balkonlarına çıkarak olan biteni meraklı gözler ile izledi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Sakarya'da kavga eden Iraklı 2 kardeş birbirini bıçakladı