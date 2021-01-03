Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Ulu Sokak'ta yaşayan Irak uyruklu kardeşler A.A.Z. ve M.A.Z. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle bıçakların kullandığı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan kardeşlerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde kavganın yaşandığı eve girerek yaralanan A.A.Z. ve M.A.Z. isimli iki kardeşe ilk müdahaleye gerçekleştirdi.
Sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, ekipleri bölgeye geldiğini gören çevredeki vatandaşlardan bazıları sokağa bazıları ise balkonlarına çıkarak olan biteni meraklı gözler ile izledi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.