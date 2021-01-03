Geçen yıl başlayan ve bütün dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınından en etkili korunma yöntemlerinden biri maske olurken, Turgut Özal'ın heykeline de maske takıldı. Sahilde yürüyüş yapan bir kişinin taktığı düşünülen maskenin, Covid-19 için farkındalık oluşturmak için takılmış olabileceği belirtildi.

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