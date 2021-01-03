Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Ayşe Altuntaş cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık bir yıldır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın sevgilisi tarafından vahşice öldürülerek gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'nın aydınlattığı cinayetle ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen sevgili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİLER
İstanbul Sultangazi'de kızıyla yaşadığı evinden çıkıp giden 43 yaşındaki Ayşe Altuntaş'tan aylardır haber alınamıyordu. Beraber yaşadığı kızı Fadime, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istemişti. Günler süren araştırmalar geçtiğimiz günlerde sonuç vermiş ve hem sevgilisi hem de kuzeni olduğu bilinen Mehmet Taşdelen'in 4 çocuk annesi kadını katlettiği ortaya çıkmıştı.
'SİLAHLA ÖLDÜRÜP, GÖMDÜM'
Şüpheli tavırları ile dikkat çeken Taşdelen, ilk olarak programa canlı olarak bağlanarak kuzeni ile 2013 yılından bu yana birlikte olduklarını ve son olarak bir hafta öncesinde ormanlık bir alanda gittiklerini.
Orada cinsel ilişkiye girdiklerini ve sonrasında Ayşe Altuntaş'ı evine bıraktığı yönünde ifadeler kurmuştu. Mehmet Altuntaş'ın ifadelerinin çelişkili bulunması nedeniyle yaptığı açıklama sonrasında gözaltına alınmış ve sorgusunun üçüncü gününde Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Katil ifadesinde; "O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm." demişti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Tutuklanarak cezaevine gönderilen kuzen Taşdelen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muhammet İkbal Doğan tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Taşdelen'in atılı suçu tek başına işlediği, genç kadını burduktan sonra polisi veya ambulansı aramadığı gibi suça ilişkin tüm delilleri ( maktule ait telefon, başörtüsü, ve ferace dahil olmak üzere) yok ettiği kaydedildi.