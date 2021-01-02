Anketleriyle gündem belirleyen gurme Vedat Milor'den son bomba. Kayseri ve Kastamonu arasındaki yıllardan beri gelen pastırma yarışı bu kez sosyal medyaya yansıdı. Daha önce ünlü gurme Vedat Milor ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını övmesiyle gündem konusu olan hangi ilin pastırması daha lezzetli sorusuna şimdi ise sosyal medyada cevap aranıyor.

Ünlü gurme Vedat Milor'un "hangi ilin pastırması daha lezzetli" anketi, Kayseri ile Kastamonu'yu bir kez daha yeniden karşı karşıya getirdi. Tatlı atışmaların yaşandığı ankete yapılan yorumların bazıları ise gülümsetti. Pastırma üreticisi Ömer Karabıyıkoğlu, "Kastamonulular olarak belli bu ankette geride olabiliriz ama biz biliyoruz ki Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından daha doğal, daha lezzetli, bizimkisi fabrikasyon bir üretim değil" dedi. Ancak Kayserililer, "Pastırmada biz doğalın da doğalıyız" yorumunu yaptı.