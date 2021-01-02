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    sosyal medyadan sordu! En lezzetli pastırma ’nin mi ’nun mu?

    Anketleriyle gündem belirleyen gurme 'den son bomba. ve arasındaki yıllardan beri gelen pastırma yarışı bu kez sosyal medyaya yansıdı. Daha önce ünlü gurme Vedat Milor ile Cumhurbaşkanı 'ın ırmasını övmesiyle gündem konusu olan hangi ilin pastırması daha lezzetli sorusuna şimdi ise sosyal medyada cevap aranıyor.

    Pastırma savaşı

    Anketleriyle gündem belirleyen gurme Vedat Milor'den son bomba. ve arasındaki yıllardan beri gelen pastırma yarışı bu kez sosyal medyaya yansıdı. Daha önce ünlü gurme Vedat Milor ile Cumhurbaşkanı 'ın ırmasını övmesiyle gündem konusu olan hangi ilin pastırması daha lezzetli sorusuna şimdi ise sosyal medyada cevap aranıyor.

    Ünlü gurme 'un "hangi ilin pastırması daha lezzetli" anketi, Kayseri ile Kastamonu'yu bir kez daha yeniden karşı karşıya getirdi. Tatlı atışmaların yaşandığı ankete yapılan yorumların bazıları ise gülümsetti. Pastırma üreticisi oğlu, "Kastamonulular olarak belli bu ankette geride olabiliriz ama biz biliyoruz ki Kastamonu pastırması, ırmasından daha doğal, daha lezzetli, bizimkisi fabrikasyon bir üretim değil" dedi. Ancak Kayserililer, "Pastırmada biz doğalın da doğalıyız" yorumunu yaptı.

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    Haberler Yaşam Vedat Milor sosyal medyadan sordu! En lezzetli pastırma Kayseri’nin mi Kastamonu’nun mu?