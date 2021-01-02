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    • 02.01.2021 08:12
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    SON DAKİKA: İstanbul'da tecavüzcü kurye dehşeti! Cezası belli oldu

    Son dakika haberine göre, oyuncu A.T.’yi kaçırıp ’daki ormanlık alanda şiddet uygulayıp tecavüz eden kurye Bayram Babakulyyev, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Sabah
    Tecavüzcü kurye dehşeti: Cezası belli oldu

    Genç oyuncu A.T., 25 Eylül'de arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. Ekip, gece saatlerinde çorba içmek için Eyüpsultan ilçesindeki bir restorana gitti. A.T., arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mekandan ayrıldı.



    Taksi bulmak için sokakta ilerlediği sırada, motosikletli iki kişi tarafından kaçırılan oyuncu, Kemerburgaz'daki ormana götürüldü ve burada darp edilerek tecavüze uğradı.


    SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
    Tecavüzcünün elinden bir kamyonun önüne atlayarak kurtulan oyuncu, şikayetçi oldu. İhbar sonrası 21 yaşındaki kurye Bayram Babakulyyev, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.



    Suçlamaları kabul etmeyen Babakulyyev, oyuncunun kendi isteğiyle motosikletine bindiğini iddia etti.

    Adli Tıp Kurumu, tecavüz ve darbı tespit etti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kurye, 22 yıl hapse mahkum edildi.



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