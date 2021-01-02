Dolandırıcılardan yeni yöntem! Üç dakikada 19 bin lirası gitti







'BANKANIN DA HATASI VAR'

Aynı günün akşamı internet bankacılığına giren Gültekin, gündüz düştüğü hatayı fark etti. Gültekin'in kredi kartı ile biri 11.899 TL, diğeri 6.499 liralık iki cep telefonu alınmıştı. Hürriyet'in haberine göre, soluğu önceki gün savcılıkta alan Gültekin, yaptığı açıklamada ise, "Burada banka da kusurlu. Banka, kayıtlı bir numaradan aramayan bu kişiden şüphelenmeliydi" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN