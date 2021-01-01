SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı: Alkollüydüm kaçtım







"KAÇIP YAKALANDIYSAN SONUÇLARINA KATLANACAKSIN"

Bu sırada ekip otosunda E. Y. D. ile bir polis memuru arasında diyaloglar yaşandı. E. Y. D., özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyip, "Bana neden ters kelepçe yapıyorsunuz? Benim suçum mu var?" dedi. Polis memuru ise, "Benden kaçarsan senin özgürlüğünü kısıtlarım. Sen 2 tane trafik polisinin ve bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Daha ne yapacaksın? Sen dua et arkandan delik deşik etmediler seni. Kaçıp yakalandıysan, sonucuna katlanacaksın. Devletin arabasına niye vuruyorsun? Vurmayacaksın, bekleyeceksin" diye karşılık verdi.