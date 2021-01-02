Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Mutlugüleçler, çocuğun tedavisini yaptıktan sonra ikazlarda bulunduğunu ve sohbet ederek ayrıldığını anlattı. Bu sırada hasta yakını olduğunu iddia eden bir kişi ile kapı önünde tartışmaya başladıklarını aktaran Mutlugüleçler, şunları kaydetti:

"Çocuğun yakınını maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasında kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkmaya çalıştığı için onu bir kez daha uyardım. 'Ayakkabıları çıkarın orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz' dedim. Daha sonra çocuğu güzelce muayene ettim, her şeyini yaptım. Sohbet ede ede muayeneden çıkarken hastanın yakını olduğunu iddia eden biri "Sen benim büyük anneme neden bağırıyorsun?' diyerek geldi."

"'KENDİ YATAĞINIZA AYAKKABIYLA GİRER MİSİNİZ?' DEDİM"