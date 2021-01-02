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    • Yaşam
    • 02.01.2021 18:33
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    • 02.01.2021 18:37
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    Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören ve 'ne akın etti

    'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı. Havayı fırsat bilen vatandaşlar 'ne akın etti. Bazıları ise denize girdi. Öte yandan İstanbul'un en ünlü caddelerinden vatandaşlarla doldu taştı.

    DHA
    Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ilan edildi. Ancak Kadıköy Caddebostan Sahili'nde kısıtlamayı ihlal edenler oldu.
    Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti

    Sahile gelenlerden bazıları spor yapıp, bisiklete bindi. Bazıları ise denize girdi. Caddebostan Sahili havadan da görüntülendi
    Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti

    BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK PES DEDİRTTİ
    Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde havanın güneşli olmasıyla İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı.
    Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti

    İstanbul'da korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.
    Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti

    Güneşi gören İstanbullular Bağdat Caddesi'ne adeta akın etti.
    Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti

    Caddeyi dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da banklara oturarak sohbet etti.
    Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti

    Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktığı görüldü.
    Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti

    Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

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    Haberler Yaşam Sokağa çıkma kısıtlamasına hiçe saydılar! Sıcak havayı gören Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti