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    • 02.01.2021 01:26
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    'da taksiciler da çarpıştı: 2 yaralı

    ’da, kısıtlama saatinde kavşağa süratle giren taksiciler bomda çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    İHA
    Boş yolda kafa kafaya çarpıştılar

    Diyarbakır'da, kısıtlama saatinde kavşağa süratle giren taksiciler bomboş yolda kafa kafaya çarpıştı.

    DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
    Kaza, Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratle kavşağa giren 21 TT 1115 ve 21 TT 0622 plakalı otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kafa kafaya çarpıştı.

    2 YARALI
    Çarpışmanın etkisiyle taksilerden biri takla atarak refüjde durabildi. Kazada 2 taksi şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Sunay Caddesi, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı