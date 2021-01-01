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    • Yaşam
    • 01.01.2021 14:39
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    • 01.01.2021 14:46
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    Dondurucu soğuğa rağmen her sabah bekliyorlar

    'ta kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oluyor. Dondurucu soğukta bulmakta güçlük çeken lar ise her sabah kondukları yerde kendilerine yem veren vatandaşı bekliyorlar.

    İHA
    Dondurucu soğukta her sabah bekliyorlar! Bakın neden

    Muş'ta dondurucu soğuklarda yaşam mücadelesi veren kuşlara her sabah kovayla yem taşıyan Nail Akar isimli vatandaş, hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

    Özellikle kırsal kesimde hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri bulması yaban hayvanlarını olumsuz yönde etkiliyor.

    Kanatlı hayvanların kış mevsiminde hayatta kalabilmeleri için onları kendi eliyle besleyen Akar, her gün bir saatini kuşlara yem taşımakla geçiriyor.

    Soğuk kış günlerinde kuşların yem bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Akar,

    vatandaşlardan cam, balkon ve kapı önlerine yem bırakmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

    Kuşların her sabah soğuktan dolayı kapı önünde yem beklediğini kaydeden Akar, "Kış mevsiminde olmamızdan dolayı hayvanlara her sabah buğday serpiyorum.

    Her yer karla kaplı olduğu için her sabah buraya geliyorlar.

    Bende sabah erkeden onları yemliyorum" dedi.
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