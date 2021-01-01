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    • 01.01.2021 16:16
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    Eşini pompalı tüfekle vuran zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum

    'da yeni yıla girmeye dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi 25 yaşındaki 'ü pompalı tüfekle vurarak öldüren 27 yaşındaki . emniyetteki ifadesinde "Başkasını sevdiğini söyledi. Başkasına gitmesin diye vurdum" dedi.

    DHA
    Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlının pes dedirten ifadesi

    Olay, dün akşam merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Tunç Sokak'ta meydana geldi. Fahri K. ve dini nikahlı eşi Selma Taşkömür arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Taşkömür, evden çıktı. Fahri K., evden aldığı pompalı tüfekle eşinin peşinden gitti. Kısa bir süre sonra sokakta yürüyen eşinin yanına yaklaşan Fahri K., art arda 7 el ateş etti.

    Selma Taşkömür, belinden aşağısına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın, acı içinde yardım çağrısında bulunurken Fahri K. bir süre pompalı tüfekle eşinin başında bekledi. Daha sonra koşarak, kaçtı.

    KURTARILAMADI
    Ağır yaralanan Selma Taşkömür, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Selma Taşkömür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    "BAŞKASINA GİTMESİN DİYE BACAKLARINDAN VURDUM"
    Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Fahri K. ise polis ekiplerince Arabayatağı Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, burada verdiği ifadesinde

    "Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana

    'Gönlümde başka biri var, onu seviyorum ona gideceğim' dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum" dediği öğrenildi.

    İfadesi alınan Fahri K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.
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