Kaz yetiştirme sürecinden bahseden Baynaz, "Kayseri'ye gelin geldim. Daha sonra Kayseri'de kaz satmak istedim. Oğluma kaz almasını söyledim. O da sağ olsun aldı ve şükürler olsun bunlar benim geçim kaynağım oldu." ifadelerini kullandı.