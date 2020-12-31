Japonya'da bir hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den, üretmek için alınan iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Japonya'da bir hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den, üretmek için alınan iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir?

A: Erkek olanın sırtlan olmadığı

B: İki sırtlanın erkek olduğu

C: Erkek sırtlanın depresyonda olduğu

D: Sırtlanların birbirinden hoşlanmadığı

Doğru cevap: B: İki sırtlanın erkek olduğu