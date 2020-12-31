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    • 31.12.2020 22:44
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    'da üretmek için alınan iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edildi?

    'da bir hayvanat bahçesinin 2010'da 'den, üretmek için alınan iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    'da bir hayvanat bahçesinin 2010'da 'den, üretmek için alınan iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Japonya'da bir hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den, üretmek için alınan iki sırtlan 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir?

    A: Erkek olanın sırtlan olmadığı

    B: İki sırtlanın erkek olduğu

    C: Erkek sırtlanın depresyonda olduğu

    D: Sırtlanların birbirinden hoşlanmadığı

    Doğru cevap: B: İki sırtlanın erkek olduğu

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