Salgın nedeniyle bugün saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kentin işlek cadde ve sokaklarında kalabalığa neden oldu.

Beşiktaş'ta akşam saatlerine doğru ana arterlerdeki trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı. İlçe meydanında görev yapan polis ekiplerinin dışında az sayıda kişinin olduğu gözlendi.

Marketlerde ise kalabalığın yaşandığı görülürken, bazı kuruyemiş dükkanlarının önünde alışveriş yapmak için vatandaşların kuyruk oluşturması dikkati çekti.