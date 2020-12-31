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    • 31.12.2020 22:54
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    • 31.12.2020 22:54
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    'nda yılbaşı partisi yapılan yata polis baskını! Cezayı yediler

    tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yıl başı kutlamaları yasaklandı. 'ne bağlı polis ekipleri tarafından 'nda yapılan denetimlerde yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen bir yata baskın düzenlendi. 14 kişiye ceza kesildi.

    Cezayı yediler!

    tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yıl başı kutlamaları yasaklandı. 'ne bağlı polis ekipleri tarafından 'nda yapılan denetimlerde yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen 14 kişiye ceza kesildi.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde tüm yurtta yılbaşı eğlenceleri yasaklandı. Yasaklar kapsamında polis ekipleri tarafından hem karada hem de denizde denetimler yapılıyor. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde bir tekneye binenlerin yılbaşı eğlencesi yaptığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edildi. Ekipler tekneye yanaşarak 5'i mürettebat 14 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

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    Haberler Yaşam İstanbul Boğazı'nda yılbaşı partisi yapılan yata polis baskını! Cezayı yediler