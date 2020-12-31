Bursa'da yılbaşında akıllara zarar bir olay yaşandı. Bir şahıs artıştığı bir esnafı bıçakladı.

Sinir krizi geçiren saldırgan daha sonra bıçakla kendisine de zarar verirken yardım etmek isteyen sağlık çalışanını da darbetti.