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    • Yaşam
    • 31.12.2020 23:34
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    • 31.12.2020 23:38
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    'da hareketli anlar! Bir esnafı bıçakladı sağlık çalışanına kafa attı

    'da yılbaşında akıllara zarar bir olay yaşandı. Bir şahıs artıştığı bir esnafı bıçakladı. Sinir krizi geçiren daha sonra bıçakla kendisine de zarar verirken yardım etmek isteyen sağlık çalışanını da darbetti.

    Sağlık çalışanına kafa attı!

    Bursa'da yılbaşında akıllara zarar bir olay yaşandı. Bir şahıs artıştığı bir esnafı bıçakladı.

    Sinir krizi geçiren saldırgan daha sonra bıçakla kendisine de zarar verirken yardım etmek isteyen sağlık çalışanını da darbetti.

    Bursa'da uyuşturucu maddenin etkisindeki Berkay D. (25), cadde üzerinde tartıştığı esnafı bıçakladı. Sinir krizi geçiren Berkay D., daha sonra bıçakla kendisine de zarar verirken yardım etmek isteyen sağlık çalışanını da darbetti.

    KENDİSİNİ BACAĞINDAN YARALADI
    Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisindeki Berkay D., cadde üzerinde esnaf olan tartıştığı Enver Sedat Sayın'ı (39) yanında bulunan bıçak ile bacağından yaraladı.

    Ardından sinir krizi geçiren Berkay D., kendisini de bacağından yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    SAĞLIK ÇALIŞANINA KAFA ATTI
    Olay yerine gelen polis ekiplerine uzun süre direnen yaralı Berkay D., kendisine yardım etmek isteyen 112 Acil Servis görevlisi sağlık personelini de kafa darbesi ile yaraladı.

    Yaralı haldeki Enver Sedat Sayın, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uzun süre polise direnerek zorluk çıkaran Berkay D. ise sakinleştirilmesinin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.



    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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