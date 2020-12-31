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    • 31.12.2020 14:16
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    • 31.12.2020 14:36
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    lar saç saça baş başa birbirlerine girdi! Parkta tekme tokat

    lar saç saça baş başa tekme tokat birbirlerine girdi. 'te bir parkta kaydedilen görüntülerde S.A isimli genç kız parka getirdiği S.D isimli kızı saçlarından sürükleyip tekme tokat dakikalarca dövdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    İHA

    Karabük'te parkta bir genç kızın tekme tokat dövüldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi.

    S.A. isimli kız, parka getirdiği S.D. isimli kızı saçlarından sürükleyip tekme tokat dakikalarca dövdü.

    O anlar parktan geçmekte olan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

    İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.'nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken diğerlerinin gülmesi pes dedirtti.

    S.A. isimli kızın daha öncede mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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    Haberler Yaşam Genç kızlar saç saça baş başa birbirlerine girdi! Parkta tekme tokat kavga