Büyükçekmece'de bulunan 8 katlı bir işyerinin deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında bir camın patlamasıyla kafasına cam parçaları isabet eden bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Yangını izleyip, görüntülemeye çalışan kalabalık, salgını unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.