1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir?

A: Cumartesi

B: Pazar

C: Pazartesi

D: Salı

Doğru cevap: B: Pazar