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    1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir?

    1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir?

    A: Cumartesi

    B: Pazar

    C: Pazartesi

    D: Salı

    Doğru cevap: B: Pazar

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    Haberler Yaşam 1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir?