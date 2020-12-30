



TENEKEDE YAKTIKLARI KÖMÜR SONLARI OLDU

Durumu gören şahısların yakınları sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, içeri giren sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde her iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.