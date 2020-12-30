Kural tanımaz dönerci tam 23 kez ceza yedi! | Yurttan koronavirüs haberleri

COVİD-19 ile mücadele kapsamında, tedbirler sıklaştırıldı. Kafe ve restoranlarda, müşterilerin yemek yemesi yasaklandı. Yalnızca paket servis hizmeti başladı. Zonguldak Çaycuma'daki döner ve tantuni salonu işleten Erkan Cinbir (39) ise yasağa aldırmadı. Müşterilerini dükkana aldı. Yasağa uymadığı için hakkında 23 kez tutanak tutularak ceza yazıldı.
Polisle tartışan ve "Genelge beni bağlamaz" diyen Cinbir, dükkanının camına 'Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz' yazısı astı. Kural tanımazlığı tepki topladı.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Bursa'da 'Yılın hekimi' seçilen Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş (52) COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Durmuş için dün görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.
Meslektaşlarının gözyaşları dinmek bilmedi.
CORONA MAĞDURU
Aydın'da Özlem Batmaz, COVİD-19'a yakalanan babası Sait Batmaz (70) için refakatçı bulmak istedi. Evren D. ile iletişime geçti. 15 gün için 3 bin 500 lira verdi. Ancak Evren D, Batmaz'a çalışmak istemediğini söyledi. Parayı ise geri göndermedi. Talihsiz kadın isyan etti: Başkaları da yaşamasın.
SIRA DIŞI
Uzmanlar, Coronavirüs'ten korunmak için maske ve mesafeye dikkat çekti. Ancak hepsi yurdum insanına vız geldi! İstanbul Esenyurt'ta dün çekilen görüntü pes dedirtti. Ucuz tencere almak için market zincirinin kapısında bekleyen kadınlar, sosyal mesafe kuralını çiğnedi.
YİNE AYNI MANZARA
İstanbullu, dün sıcak havayı fırsat bildi. Eminönü'ne akın etti. Coronavirüs'ün unutulduğu Galata Köprüsü ve Mısır Çarşısı'nda sosyal mesafe kuralı çiğnendi. Görüntüler tepki çekti.
KAHRAMAN SEMİHA
Yoğun bakım hemşiresi Semiha Kurt, COVİD-19 salgınında canını hiçe saydı. 9 ay boyunca, onlarca hayat kurtardı. Kendisi de Coronavirüs'e yakalandı. Hastalığı atlattıktan sonra görevine dönen Kurt, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Yoğun bakımda insanlar nefes alıp vermeye zorlanırken tedavinin yanında moral veriyorsunuz. Orası bir savaş alanı gibi. Hepsine tek tek ilgi gösterip eksiksiz ilaçlarını sunuyoruz. Onları hayata bağlıyoruz.
ERDOĞAN ÖZTÜRK