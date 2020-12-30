Kural tanımaz dönerci tam 23 kez ceza yedi! | Yurttan koronavirüs haberleri



Meslektaşlarının gözyaşları dinmek bilmedi.







CORONA MAĞDURU

Aydın'da Özlem Batmaz, COVİD-19'a yakalanan babası Sait Batmaz (70) için refakatçı bulmak istedi. Evren D. ile iletişime geçti. 15 gün için 3 bin 500 lira verdi. Ancak Evren D, Batmaz'a çalışmak istemediğini söyledi. Parayı ise geri göndermedi. Talihsiz kadın isyan etti: Başkaları da yaşamasın.