Aşk olsun dostum!

Uzmanlar, dostlukla aşk arasında çok ince bir çizgi olduğunu söylüyor. Bu aşılırsa, her iki duygunun da yok olacağını belirtiyor...

Neredeyse her yaşam alanı bu "karışık kutsamaları" ya da kuralları içerebilir. Dostluk meselesi etrafında sıklıkla çoğalan iki ortak katı kurala bakacağız. Birincisi, birinin ya iyi, sadık, güvenilir ve gerçek bir dost olduğu ya da hiçbir şey olmadığıdır. İkinci kural, bir arkadaşınızla tutarlı, sık ve düzenli zaman geçirmediğiniz sürece, onlarla zaman geçirmeye değmez. Bu kuralların her birinin koruyucu işlevleri vardır: Yalnızca iyi, sadık, güvenilir ve gerçek bireylerle arkadaşsanız, incinme olasılığınız daha düşüktür ve tutarlı, sık ve düzenli temas, yaklaşan ilişkisel bir tehdidi, yani aşkı fark etmenize olanak tanır. Bu kuralların her biri aynı zamanda doğruluk tanelerine de sahiptir. İyi, sadık, güvenilir ve gerçek arkadaşlara sahip olmak ve tutarlı, sık ve düzenli sosyal etkileşimlere sahip olmak akıllıca olacaktır. Dostluk gezintinizi yöneten canlı, zenginleştirici ve uyarlanabilir kurallar yaratma kapasitesine sahipseniz, dostluk çizgisini aşmayıp aşka yelken açmazsınız. Eğer bu konuda kendinizi güçsüz hissederseniz, mutlaka bir profesyonele ulaşmaktan çekinmeyin...

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET