YAĞI 250, ÇEKİRDEĞİ 2,5 LİRA

Talebin yoğun olduğunu ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 'yeşil elmas' olarak bilinen avokadonun raflara ulaşmayanlarını yağ sektöründe, çekirdeklerini ise fidan sektöründe değerlendiriyoruz. Çekirdeğinin tanesi 2,5 lira. Avokadonun bilinilirliği arttıkça talep daha yükseldi. Avokado yağının litresini şimdilik 250 lira olarak belirledik. Bu fiyatlar avokadonun mevsimsel üretimine göre değişiklik gösterebiliyor.