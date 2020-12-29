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    • 29.12.2020 13:19
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    • 29.12.2020 13:19
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    'da kan donduran olay! bebeği parka bıraktılar

    haberine göre ’ta bir yürüyüş parkında bulunan boş alana yeni doğmuş göbek bağı üzerinde karton kutu içinde bir erkek bebeği bulundu. Polis görgü tanıklarının da ifadesini alarak bebeği bırakan kişi ya da kişilerle ilgili çalışmalara başladı.

    İHA
    Kan donduran olay! Yeni doğan bebeği...

    Olay, Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir yürüyüş parkında yaşandı. Parkta yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından yeni doğmuş göbek bağı üstünde bir erkek bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.



    Polis görgü tanıklarının da ifadesini alarak bebeği bırakan kişi ya da kişilerle ilgili çalışmalara başladı.



    Kafe çalışanı bir vatandaş ise yaşananları anlatarak olay yerinde bir kadını gördüğünü ifade etti.

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