SON DAKİKA: Markete soyguna gelen hırsız hayatının şokunu yaşadı!







Biz biraz kovalamaca yaşadık yakalamak için. Ben o an kendimi sorumlu hissettim bir vatandaş olarak. Haksızlık vardı orada bir insana silah çekip ondan haksız yere hak etmediği bir parayı almaya karşı yaptım. Bir zulüm vardı ben de o zulme karşı koymak istedim. Benim yaptığım herhangi bir karşılık olmadan insanlık göreviydi bunu yapmaya çalıştım. İnsanlar vatandaşlarda bu tür şeylere karşı duyarlı olur. Biz duyarlı olmazsak eğer bu olaylar çoğalır" dedi.



