SON DAKİKA: Nasıl zengin olunur? Bu sorunun cevabını ararken Borsa'da dolandırılmayın

Bu şekilde bakıldığında, BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesinde olmasına karşın yaklaşık 400 hisse senedinin yarısı, yıl içinde gördüğü en yüksek seviyenin yüzde 20'den fazla altında bulunuyor. Bunların 26'sının yıl içinde gördüğü en yüksek seviyeye göre değer kaybı ise yüzde 50'den fazla oldu.