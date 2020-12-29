



HEM SÜRÜCÜ HEM DE YAYA KUSURLU BULUNDU

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaları tamamlayan polis ekipleri, sürücü Alper K.'yi "dönüş kurallarına riayet etmemek" maddesinden, yaya Özmeral'i ise "yaya geçidini kullanmamak" maddesinden kusurlu buldu. Kazanın ardından Tarabya Polis Merkezi Amirliğine götürülen sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.