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    • Yaşam
    • 29.12.2020 23:59
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    • 29.12.2020 23:59
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    Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

    Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

    Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin yapılmasını ve kullanılmasını önlemeye yönelik çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

    Araçtaki M.U, M.K. ve N.K. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 9 bin 450 lira ceza kesildi.

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