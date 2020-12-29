Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.12.2020 20:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2020 20:11
    ABONE OL

    İşçi i! İnşaattan düşerek öldü

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde bir inşaat şirketinde çalışan işçi yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan işçi yaşamını yitirdi. Polis soruşturma başlattı.

    AA
    İHA
    Feci işçi cinayeti! Yere çakıldı

    İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hasan Can (45) dengesini kaybederek düşerek ağır yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Hasan Can (45) dengesini kaybederek yüksekten yere çakıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yere çakılan inşaat işçisini, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İşçi cinayeti! İnşaattan düşerek öldü