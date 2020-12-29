İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hasan Can (45) dengesini kaybederek düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Hasan Can (45) dengesini kaybederek yüksekten yere çakıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yere çakılan inşaat işçisini, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.