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    • 29.12.2020 23:52
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    'da seyir halindeki araca ! Sürücü ağır yaralandı

    Son dakika haberi... 'da seyir halindeki bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlendi. Kafasından vurularak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    DHA
    Seyir halindeki araca silahlı saldırı

    Bağcılar'da seyir halindeki bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

    KAFASINDA VURULDU
    Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1735 Sokak'ta meydana geldi. 29 yaşındaki T. E. otomobil ile seyir halindeyken 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kafasından yaralanan T. E., sokakta bulunan kamyona çarparak durdu.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan T. E. için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T. E. daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    EŞKALLERİ BELİRLENDİ
    Saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yapan polis ekipleri 2 saldırganın eşkâlini belirledi. Otomobil üzerinde yapılan incelemelerde ise 3-4 bölgeye mermi isabet ettiği tespit edildi.

    Saldırıya uğrayan T. E.'nin ise 35 suç kaydının olduğu öğrenildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
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