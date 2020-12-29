EŞKALLERİ BELİRLENDİ

Saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yapan polis ekipleri 2 saldırganın eşkâlini belirledi. Otomobil üzerinde yapılan incelemelerde ise 3-4 bölgeye mermi isabet ettiği tespit edildi.

Saldırıya uğrayan T. E.'nin ise 35 suç kaydının olduğu öğrenildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.